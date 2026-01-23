Udinese su Kumbulla: si attende il via libera del Maiorca
Udinese ed Espanyol su Marash Kumbulla: le ultime.
L’Udinese ha puntato gli occhi su Marash Kumbulla, difensore albanese, che piace anche in Liga all’Espanyol.
Il classe 2000 attualmente è in prestito al Maiorca, dalla Roma, ma potrebbe lasciare presto il club. I giallorossi sarebbero quindi disponibili per facilitare una nuova operazione in prestito questa volta in Italia con i bianconeri.
Ora si aspetta il via libera dal Maiorca: lui è stato uno dei difensori più performanti del campionato spagnolo dello scorso anno proprio all’Espanyol, dove ha fatto una grande stagione.
Per ora al Maiorca invece non ha trovato il giusto spazio collezionando solo 9 presenze in campo.