Udinese, Davis: “Sogno l’Europa con questo club. Sono nella top 3 degli attaccanti della Serie A”

Dalla maglia dell’Udinese alla pizza italiana: Keinan Davis ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

L’Udinese, la convocazione con l’Inghilterra e quel piatto della cucina italiana che non lo ha conquistato. Keinan Davis ha raccontato la sua esperienza “italiana” a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante dell’Udinese ha esordito parlando delle sue condizioni dopo l’infortunio rimediato contro la Roma: “È l’adduttore sinistro. Prima ho sentito un dolore forte, ora sono più tranquillo, rilassato, sto meglio, mi godo la bella vittoria e faccio le terapie che servono. Tra un mese dovrei essere in campo“.

L’inglese ha raccontato del suo trasferimento all’Udinese e ha elogiato Gino Pozzo: “La dirigenza ha creduto in me, Gino Pozzo è un uomo eccezionale, sono arrivato con lui al Watford. Parla poco, ma quando lo fa è delizioso”. Fare gol non è affatto facile. Sentire la fiducia quando non segni è fondamentale e io anche dall’allenatore sento questo”.

Cambiano i compagni ma non la qualità delle pedine bianconere. L’anno scorso Davis faceva coppia con Thauvin, quest’anno con Zaniolo: “Florian è un’ala con la creatività del 10. Nicolò è più attaccante, fa più reparto, può giocare anche da nove. E sfrutta tanto la fisicità”.

Davis ha un sogno: la convocazione con l’Inghilterra. A riguardo ha dichiarato: “Sarebbe bellissimo. Ma ci sono troppi top player, soprattutto tra gli attaccanti. E Kane è il più forte“.

Keinan sogna il ritorno in Inghilterra, ma solo per vestire la maglia della Nazionale. L’attaccante non ha nostalgia di casa: “No, non mi manca. Mi piace l’Italia e la Serie A”. Dell’Italia, però, non gli piace proprio tutto: “Non amo la vostra pizza, sono abituato a quella inglese. E bevo Coca Cola, ma soprattutto la Fanta. Che buona. Niente birra e vino”

“Lautaro l’attaccante più forte, io sono tra i primi tre”

Poi si passa alla Serie A. Innanzitutto, chi vince il campionato? Davis ha le idee chiare: “L’Inter“. Il classe ’98 non ha dubbi sul difensore più forte: “Akanji, assolutamente”. E neanche sul miglior attaccante: “Lautaro, senza alcun dubbio. Ma io mi sento tra i primi tre“.

Davis si è tolto belle soddisfazioni con alcune vittorie prestigiose: “Contro l’Inter a San Siro, è un ricordo che terrò per sempre. Ma la vittoria più bella con le big è stata quella col Napoli. Con gol decisivo di Ekkelenkamp, uno che in Premier ci starebbe benissimo”.

“Futuro all’Udinese? Stiamo parlando di rinnovo”

E infine un po’ di mercato. Davis resta all’Udinese? “Ovviamente sono molto concentrato sul presente e su questa stagione. Ho un contratto qui fino al 2027, ma stiamo piano piano cominciando a parlare di rinnovo“.

Il clima della città è un fattore importante per la permanenza di Davis a Udine: “Abito vicino al centro. Ho sempre detto che è una città simile alla mia Stevenage. Quel che mi piace è la gentilezza delle persone. C’è tutto quel che serve anche se io sono uno che esce poco e non frequento i ristoranti. Sto in casa con la mia compagna e mia figlia che ha tre anni”.

Il sogno di Keinan è la partecipazione a una coppa europea: “Bisogna sempre puntare al massimo. Sarebbe bello giocare le coppe, magari con l’Udinese“.