Udinese, Zaniolo: “Tappa fondamentale per la mia carriera”; Zanoli: “Si può puntare in alto”

L’intervista dei giocatori dell’Udinese durante la presentazione della terza maglia per la stagione 2025/2026

Un inizio di stagione molto positivo per l’Udinese, che tra Serie A e Coppa Italia si è fin qui tolta parecchie soddisfazioni. Al netto dell’ultima sconfitta contro il Milan, i friulani sono stati tra le note più sorprendenti dell’intera Serie A, e i 7 punti in classifica lo dimostrano.

Ora – dopo il successo in Coppa Italia contro il Palermo – testa al Sassuolo, ma prima c’è da pensare anche alle cose extra campo. Oggi, giovedì 25 settembre, i friulani hanno infatti presentato la loro terza maglia per questa stagione durante un evento a Milano.

Tra i presenti anche i calciatori Zanoli, Zaniolo, Kamara e Atta, che al termine dell’evento hanno rilasciato anche un’intervista ai media presenti.

Di seguito le parole dei bianconeri.

Udinese, le parole di Atta e Zaniolo

ATTA: “Molto importante il gol di San Siro contro l’Inter per me, è stato il mio primo. Non so onestamente quanti gol potrei fare, spero molti. Come squadra pensiamo a partita dopo partita, siamo già pronti alla sfida contro il Sassuolo. Gueye è grande, veloce, credo che con gli attaccanti che abbiamo imparerà molto e sarà importante per noi”.

Arthur Atta, Udinese

ZANIOLO: “Siamo veramente una grande famiglia, tutti lavorano per un solo obiettivo. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata, sia dal punto di vista personale che collettivo. Il primo gol è stato emozionante, mio figlio mi chiedeva sempre una dedica e ho colto l’occasione per farlo. Siamo solo all’inizio, in queste prime due-tre settimane mi sto trovando molto bene sia con i compagni che con lo staff, mi hanno fatto sentire subito a casa e penso che questa sia una tappa fondamentale in questo momento per la mia carriera. Ruolo? Nel calcio di adesso conta e non conta, bisogna fare quello che il mister chiede e poi posso giocare un po’ ovunque, l’importante è mettere tutto quello che si ha in campo”.

Le parole di Zanoli e Kamara

ZANOLI: “Mi sto trovando alla grande, sono carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di giocare. È un lavoro diverso rispetto a quello che facevo a Napoli, ma tutti mi stanno dando una grande mano per integrarmi al meglio. Spero sia una stagione d’oro sia per l’Udinese che per me, ma sicuramente lo sarà. In spogliatoio sentiamo che si può fare bene, questo è un ambiente tranquillo che lascia il tempo di crescere, si può puntare in alto. L’obiettivo è fare bene e puntare sempre più in alto, ma dobbiamo puntare in alto; a livello personale cerco di fare quello step in più che mi manca”.

KAMARA: “Spero sia una stagione d’oro per l’Udinese. Ora abbiamo 7 punti in 4 partite, spero che faremo una bella stagione. L’ultima sconfitta ci ha fatto capire che dobbiamo continuare a lavorare. La vittoria di San Siro contro l’Inter ci ha dato tanta fiducia, spero che ci servirà per il prosieguo della stagione. Abbiamo un bello spogliatoio, abbiamo la mentalità giusta. In questi giorni mi ha convinto molto Palma, è un ragazzo giovane da tenere d’occhio”.