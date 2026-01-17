Le formazioni ufficiali scelte da Runjaic e Chivu per Udinese-Inter

La sfida dell’andata aveva rappresentato il primo passo falso in campionato per l’Inter di Chivu, ma adesso le cose sono cambiate eccome: i nerazzurri da quel momento lì hanno sì perso altre tre partite, ma si sono presi il primo posto, mentre i friulani navigano a metà classifica.

Udinese e Inter aprono il sabato della Serie A sfidandosi al Bluenergy Stadium. I bianconeri cercano il terzo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria di Torino e il pareggio interno contro il Pisa, per mettersi ancor più al riparo dalle inseguitrici.

Lautaro e compagni, invece, hanno vinto 7 delle ultime 8 partite di campionato, e puntano a dare continuità a questo super trend per poter allungare ulteriormente su Napoli e Milan – in attesa delle loro gare.

A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio della sfida, sono state rese note le scelte di formazione di Runjaic e Chivu.

Le formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotroswki, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Ehizibue, Camara, Zemura, Miller, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Martinez.

A disposizione: Caligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Udinese-Inter in tv e in streaming

La partita tra Udinese e Inter, in programma alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine e valida per la 21ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.