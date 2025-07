Udinese, Inler: “Per il sostituto di Lucca seguiamo cinque giocatori. Thauvin rimane”

Gokhan Inler, Udinese (Imago)

Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, ha parlato delle trattative dei friulani in questo mercato

Obiettivo: dare continuità a quanto di buono fatto nelle passate stagioni, sempre nel segno della sostenibilità. L’Udinese vuole riconfermarsi dopo l’ottimo scorso campionato, che ha visto la squadra di Runjaic ottenere la salvezza senza troppi problemi.

In questo senso i friulani puntano a migliorarsi sul mercato, e dopo Bertola cercano altri giocatori che possano rinforzare la rosa. Delle trattative al momento in corso ha parlato il Responsabile dell’Area Tecnica Gokhan Inler ai microfoni di Sky Sport.

Lo svizzero ha esordito parlando del proprio ruolo: “È importante che facciamo capire a ragazzi dove sono arrivati e che abbiano la mentalità giusta. Le regole saranno sempre più dure perché solo così si può andare avanti“.

Il dirigente bianconero ha anche parlato di Lucca, che ha salutato una settimana fa: “È un giocatore molto particolare che a me piace. Già dal primo giorno ho parlato tanto con lui. Merita di stare dove è adesso”.

Udinese, le parole di Inler

E a proposito di Lucca, Inler ha parlato anche di come sta andando la ricerca del suo sostituto: “Dobbiamo guardare perfettamente quale giocatore va bene per noi: adesso i nomi sono tantissimi. Guardiamo sia in Italia che all’estero, e seguiamo 5/6 giocatori“.

E sulle restanti trattative, invece, ha dichiarato: “Guardiamo ovviamente al mercato inglese, anche per il nostro rapporto con il Watford. Non solo Premier però: seguiamo anche Scozia e Irlanda”.

“Ora un attaccante e un centrale”

Inler ha anche spiegato cosa serve in questo momento all’Udinese: “Un attaccante e un centrale. Per Piotrowski mancano piccoli dettagli: fino a quando non c’è la firma per me non è concluso. Nunziante? Quasi fatta. Il difensore potrebbe essere straniero”.

E per concludere, su Thauvin: “Rimane, è fondamentale per noi”.