Le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, a “La Gazzetta dello Sport”: tra mercato, futuro e Lucca

“L’anno prossimo vedremo una squadra che vuole fare uno step in più. Tanti giocatori sono rimasti e questo è un vantaggio“. Cosi Gokhan Inler, responsabile del’area tecnica dell’Udinese, ha commentato sugli obiettivi del club per l’anno prossimo a “La Gazzetta dello Sport“.

Intervista in cui l’ex giocatore ha fatto il punto sul lavoro svolto, sul futuro ma anche su alcune operazioni di mercato.

Tra queste quelle di Lorenzo Lucca, prossimo a vestire la maglia del Napoli. “Lucca può migliorare ancora. Arriverà a Napoli per vincere. Lì la gente vuole giocatori che sudano e Conte è uno che non molla mai“, ha detto Inler.

Poi alcune parole sui singoli e sull’allenatore, Runjaic.

Udinese, le parole di Inler su Lucca e non solo

“Il mio più grande orgoglio è stato quello di aver aperto gli allenamenti al pubblico. Poi a fine partita puliamo sempre gli spogliatoi, così come hanno iniziato a fare i tifosi“. Cosi Inler commenta alcuni degli aspetti che più gli sono piaciuti in questo primo anno all’Udinese.

E in vista della prossima stagione, ha rilasciato alcune previsioni e commenti su diversi giocatori: “L’anno prossimo sarà la stagione di Atta ma anche di Kristensen. E occhio a Palma, difensore classe 2008. Verrà con noi in prima squadra. Sanchez? È ancora nostro, se vuole venire lo aspettiamo (il giocatore doveva presentarsi il 10 luglio in ritiro, ma ha diseratato ndr). Anche Davis sta bene, vuole dimostrare. Piotrowski? È molto forte, corre, tira e lavora” Oltre che su Runjaic: “L’Udinese non aveva mai fatto firmare un triennale a un allenatore. Lui è uno che fa parlare i fatti“.