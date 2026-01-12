Zaniolo, l’esito dell’intervento: il comunicato

Udinese, l’esito dell’intervento al ginocchio destro di Nicolò Zaniolo: le ultime sul numero dieci bianconero

Buone notizie per l’Udinese, e soprattutto per Nicolò Zaniolo che dopo aver rimediato un infortunio in allenamento dopo il match contro il Pisa, si è sottoposto a un intervento al menisco del ginocchio destro.

Intervento che, come spiega il comunicato ufficiale del club bianconero, è perfettamente riuscito. Il numero dieci adesso inizierà subito l’iter per il recupero.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Udinese: “Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro é stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero”.