Udinese, Inler: “Zaniolo è un grande giocatore, ha fatto il massimo per venire qui”

Il responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Gokhan Inler ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

Gokhan Inler racconta il suo Udinese. Il responsabile dell’Area Tecnica bianconera ha fatto il punto sul club friulano, tra mercato e inizio stagione. Ai microfoni di Sky Sport, Inler ha esordito parlando dell’arrivo di Nicolò Zaniolo:

“Avevamo già contatti con il giocatore. Io e Runjaic abbiamo parlato, ho avuto contatti anche con l’allenatore del Galatasaray per capire la situazione. Nicolò ha voluto venire qui, cogliere l’opportunità. In Turchia ha sempre giocato bene. È migliorato mentalmente e fisicamente, ha fatto il massimo per venire all’Udinese“.

Inler ha proseguito dicendo: “Quando un giocatore arriva da noi gli si spiega il DNA dell’Udinese. Zaniolo concorda con i nostri valori, vuole dimostrare di avere una grande carriera. Lo aiuteremo per fare la differenza, deve comunque ambientarsi. Passo dopo passo entrerà e domenica avrà già un’opportunità. Comunque è l’allenatore a decidere chi gioca“.

Gokhan Inler ha parlato anche delle differenze tra l’Udinese dello scorso anno e la squadra della stagione da poco iniziata: “Ci sono giocatori nuovi giovani ma con esperienza. Mi piace la mentalità, i calciatori devono sapere dove sono arrivati. Trovo tutti i ragazzi concentrati ma bisogna dimostrarlo quotidianamente“.

“A Napoli scendi sempre in campo per vincere”

Gokhan Inler ha proseguito l’intervista parlando del Napoli. L’ex centrocampista ha vestito la maglia azzurra dal 2011 al 2015 (trasferendosi a Napoli proprio dall’Udinese) e ha raccolto con i campioni d’Italia in carica ben 166 presenze. Alla domanda sul mercato e la stagione della squadra di Conte Inler ha risposto così:

“Il Napoli ha fatto un grande mercato, con Conte saranno prontissimi, questo dà loro grande forza. Giocheranno anche la Champions, quando hai una partita a settimana devi motivare i giocatori quotidianamente. Quando giochi la Champions a Napoli scendi sempre in campo per vincere“.

“Parlerò sempre bene di Lucca”

Inler ha proseguito parlando di Lorenzo Lucca. In estate, l’attaccante ha lasciato Udine per trasferirsi al Napoli:

“È un bravissimo ragazzo, lavora tanto. Aveva bisogno di una piazza come Napoli, so che farà bene, la società deve sostenerlo perché ha tanto margine di miglioramento. Non mollerà, ci siamo sentiti spesso, è un ragazzo di cui parlerò sempre bene“.