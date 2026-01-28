Questo sito contribuisce all'audience di

Watford, vicino l’arrivo di Goglichidze in prestito dall’Udinese

Gianluca Di Marzio 28 Gennaio 2026
Goglichidze vicino al Watford
Saba Goglichidze (IMAGO)

Saba Goglichidze è vicino al trasferimento, in prestito, dall’Udinese al Watford

Saba Goglichidze, difensore classe 2004 dell’Udinese, è prossimo a lasciare l’Italia.

Il centrale georgiano arrivato dall’Empoli nell’ultima finestra di calciomercato, è infatti vicino al trasferimento in prestito al Watford.

Il giovane difensore, che in questa stagione ha disputato solo 8 partite di Serie A, potrà dunque andare a fare esperienza in Championship, e rimarrà comunque in un club che fa parte della famiglia Pozzo, proprietaria di entrambe le squadre.

 