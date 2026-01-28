Watford, vicino l’arrivo di Goglichidze in prestito dall’Udinese
Saba Goglichidze è vicino al trasferimento, in prestito, dall’Udinese al Watford
Saba Goglichidze, difensore classe 2004 dell’Udinese, è prossimo a lasciare l’Italia.
Il centrale georgiano arrivato dall’Empoli nell’ultima finestra di calciomercato, è infatti vicino al trasferimento in prestito al Watford.
Il giovane difensore, che in questa stagione ha disputato solo 8 partite di Serie A, potrà dunque andare a fare esperienza in Championship, e rimarrà comunque in un club che fa parte della famiglia Pozzo, proprietaria di entrambe le squadre.