Udinese, ufficiale la cessione di Thauvin al Lens

Florian Thauvin è un nuovo giocatore del Lens

Florian Thauvin saluta l’Udinese. Come ufficializzato dal club bianconero, il francese è un nuovo giocatore del Lens. Dopo 5 anni, il classe 1993 torna così in patria.

Thauvin lascia l’Udinese dopo 3 stagioni. L’ex Olympique Marsiglia era arrivato in Friuli nel gennaio del 2023 dal Tigres, club messicano.

Con la maglia bianconera, il francese ha collezionato 73 presenze, arricchite da 15 gol e 10 assist.

Thauvin vestirà così la maglia del Lens. L’obiettivo del club francese è quello di centrare la qualificazione alle coppe europee, un traguardo sfiorato nella scorsa stagione. I rosso-oro, infatti, hanno concluso la scorsa Ligue 1 all’ottavo posto, a meno 5 punti dallo Strasburgo, settimo e qualificato ai playoff di Conference League.

Il comunicato dell’Udinese

Di seguito il comunicato dell’Udinese:

“Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l’Udinese.

L’attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens. Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all’ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione.

Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo“.