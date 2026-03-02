Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Runjaic e Vanoli per la sfida tra Udinese e Fiorentina, valida per il ventisettesimo turno di Serie A

Udinese e Fiorentina si affrontano in una gara che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre.

Bianconeri e viola scendono in campo alle 20:45 al Bluenergy Stadium con diversi obiettivi e situazioni di classifica.

I padroni di casa, infatti, con un successo salirebbero al decimo posto staccando la Lazio di un punto, mentre gli uomini di Vanoli potrebbero agganciare il Genoa in quindicesima posizione, allontanandosi ancora dalla zona retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic



FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. Allenatore: Vanoli

Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv e in streaming

Come anticipato, Udinese e Fiorentina si affrontano lunedì 2 marzo al Bluenergy Stadium di Udine, fischio d’inizio alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Il match sarà trasmesso anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.