Le formazioni ufficiali di Runjaic e D’Aversa per Udinese-Empoli, valida per la 25ª giornata di Serie A.

Doppio match alle 15:00 di domenica 16 febbraio per la 25ª giornata di Serie A: al BluEnergy Stadium si affrontano Udinese ed Empoli.

I bianconeri arrivano dal pareggio di prestigio ottenuto al Diego Armando Maradona contro il Napoli, grazie al grande gol di Ekkelenkamp in risposta al solito McTominay. Decimo posto in classifica per l’Udinese, che, in caso di vittoria, andrebbe a -1 dalla Roma.

Momento difficile per l’Empoli invece, che non trova i tre punti dall’8 dicembre contro il Verona. 7 sconfitte nelle ultime 9 partite per la squadra di D’Aversa, che è scesa pericolosamente nelle zone calde della classifica.

A circa un’ora dal match, le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Empoli

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Kouame, Maleh; Colombo. All. D’Aversa

A disposizione: Seghetti, Vasquez, Sambia, Kovalenko, Zurkowski, Tosto, Bembnista, Konate, Esposito

Dove vedere Udinese-Empoli in TV e streaming

Il match tra Udinese ed Empoli, valido per la 25ª giornata di Serie A, si giocherà alle 15:00 al BluEnergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN.

