Udinese, Deulofeu: “Il mio futuro sarà sicuro qui. Sto migliorando, sono ancora giovane”

Gerard Deulofeu ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport

Gerard Deulofeu è tornato a parlare sul suo recupero. Lo ha fatto a poche ora dalla finale di Supercoppa tra Psg e Tottenham che si terrà al “Bluenergy Stadium” di Udine.

L’attaccante è fuori dai campi dal 22 gennaio 2023 ma ha raccontato che la sua intenzione è quella di tornare su un campo da calcio: “Ancora non mi sento sicuro sul campo, sto preparando tutto per provare a tornare a giocare. Vediamo se un giorno tornerò, sono ancora giovane.”

Deulofeu ha poi parlato di un suo eventuale futuro a Udine: “Futuro all’Udinese? Questo è sicuro, sono un ragazzo di molte emozioni e passione, quando vedi che una famiglia ti aspetta e ti dà questo amore, non vedo un altro posto in cui festeggiare il ritorno.”

Ha poi concluso sulla partita e sulla situazione del suo ex compagno di squadra: “Pronostico? Credo sia un po’ più forte il PSG, un po’ più efficiente, ma è una finale, quindi solo una partita. Aspettiamo una bella serata così anche noi ne godiamo. Donnarumma? Sono stato con Gigio a Milano, tutto quello che sta succedendo è un po’ difficile per lui ma capisco che il calcio sia così. si devono prendere decisioni e ci sono cose che non so se siano giuste o meno, ma è sicuro che Gigio andrà in una squadra grande, avrà un futuro incredibile.”