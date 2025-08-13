Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese, Deulofeu: “Il mio futuro sarà sicuro qui. Sto migliorando, sono ancora giovane”

Francesco Mastrogiovanni 13 Agosto 2025
Gerarrd Deulofeu (Imago)
Gerard Deulofeu ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport

Gerard Deulofeu è tornato a parlare sul suo recupero. Lo ha fatto a poche ora dalla finale di Supercoppa tra Psg e Tottenham che si terrà al “Bluenergy Stadium” di Udine.

L’attaccante è fuori dai campi dal 22 gennaio 2023 ma ha raccontato che la sua intenzione è quella di tornare su un campo da calcio: “Ancora non mi sento sicuro sul campo, sto preparando tutto per provare a tornare a giocare. Vediamo se un giorno tornerò, sono ancora giovane.”

Deulofeu ha poi parlato di un suo eventuale futuro a Udine: “Futuro all’Udinese? Questo è sicuro, sono un ragazzo di molte emozioni e passione, quando vedi che una famiglia ti aspetta e ti dà questo amore, non vedo un altro posto in cui festeggiare il ritorno.”

Ha poi concluso sulla partita e sulla situazione del suo ex compagno di squadra: “Pronostico? Credo sia un po’ più forte il PSG, un po’ più efficiente, ma è una finale, quindi solo una partita. Aspettiamo una bella serata così anche noi ne godiamo. Donnarumma? Sono stato con Gigio a Milano, tutto quello che sta succedendo è un po’ difficile per lui ma capisco che il calcio sia così. si devono prendere decisioni e ci sono cose che non so se siano giuste o meno, ma è sicuro che Gigio andrà in una squadra grande, avrà un futuro incredibile.”

 