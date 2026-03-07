La felicità a Udine, gli obiettivi personali e non solo. Keinan Davis ha raccontato il suo momento a Flashscore.it

Keinan Davis si è innamorato dell’Italia e dell’Udinese in poco tempo. La punta bianconera ha rilasciato un’intervista a Flashscore.it raccontando la sua quotidianità: “Ho una figlia e la mia ragazza, quindi gioco con mia figlia. La porto al parco, ha appena iniziato la scuola. La mia vita è molto semplice“.

Ha poi aggiunto: “È molto incentrata sul calcio, quindi nel tempo libero mi dedico al recupero. Lo stile di vita italiano non è diverso da quello che avevo in Inghilterra“.

L’attaccante è tornato sul suo trasferimento dall’Aston Villa all’Udinese: “La decisione è stata interamente mia. Quando l’Udinese mi ha chiamato sono venuto in città per visitarla ed è molto bella. Poi ho visto lo stadio, il campo di allenamento e cose del genere, mi è piaciuto tutto. Ciò ha rafforzato la mia decisione di venire qui“.

Davis si è soffermato su Tomori e Abraham. Il giocatore ha svelato di essere stato incentivato a trasferirsi in Italia data loro esperienza in Serie A. A riguardo ha detto: “Sono esempi molto positivi. Vedi Tomori che ha vinto lo scudetto con il Milan. Questo ha influenzato la mia decisione“.

“Zaniolo è di livello internazionale”

Davis è soddisfatto del suo rendimento. Finora, l’attaccante ha segnato 8 gol e servito 3 assist in campionato. “Prima di firmare con l’Udinese ho pensato a che tipo di impatto avrei potuto avere sul campionato. Nelle mie prime due stagioni qui mi sono infortunato spesso, quindi non ho potuto giocare e mettere in pratica le mie capacità come avrei voluto. Quest’anno, invece, ci sto riuscendo spero di poter continuare così” ha detto.

Keinan ha poi svelato il suo obiettivo stagionale: “Voglio segnare almeno dieci gol. Spero di riuscirci”. L’attaccante ha proseguito l’intervista elogiando Nicolò Zaniolo. Sul compagno di squadra ha dichiarato: “È un calciatore di livello internazionale. La sua carriera, le squadre per cui ha giocato parlano da sole. È bello averlo nella nostra squadra“.

“Mi sto divertendo”

“L’Udinese ha la ricetta giusta per continuare ad acquistare giocatori, formarli e poi venderli a un prezzo molto più alto. Se riesce a valorizzare i calciatori e a dare loro la possibilità di esprimersi al meglio significa che è un club che lavora bene” ha aggiunto Davis.

L’inglese ha smentito l’addio all’Udinese. A riguardo ha detto: “Mi sto godendo il fatto di giocare qui. Se fossi più giovane, forse mi chiederei: ‘Dove posso andare adesso?’. Ma mi sto divertendo a Udine“. Davis ha concluso dicendo: “Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi non ho fretta di andarmene“.