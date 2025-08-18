Walid Cheddira (imago)

Nonostante sia stato raggiunto l’accordo tra Udinese e Napoli per Cheddira, sono slittate le visite mediche del marocchino

Quello di oggi sarebbe dovuto essere il giorno di Walid Cheddira per l’Udinese, ma bisognerà aspettare ancora un po’.

L’attaccante marocchino avrebbe dovuto svolgere le visite mediche, ma tutto è slittato a causa della richiesta di tempo da parte del Napoli.

Azzurri e friulani hanno infatti firmato tutti i documenti ed era stato dato il via libera all’ex Espanyol per svolgere i test medici, ma i campioni d’Italia hanno chiesto qualche giorno di tempo in seguito all’infortunio di Lukaku.

L’obiettivo di Conte e Manna è quello di individuare un nuovo profilo per il ruolo di attaccante, prima di liberare Cheddira.