Udinese, è fatta per Walid Cheddira: i dettagli

È fatta per l’arrivo di Walid Cheddira all’Udinese: definiti gli ultimi dettagli con il Napoli. Premiata la società bianconera

È fatta per il trasferimento di Walid Cheddira all’Udinese. I bianconeri hanno infatti definito gli ultimi dettagli con il Napoli per il classe ’98, che si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Decisiva la volontà dell’ex Bari, premiando i friulani, che per primi si erano mossi per l’attaccante.

Nato a Loreto, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Espanyol, con cui ha collezionato 23 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey.