Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Udinese-Carrarese

Le formazioni ufficiali di Udinese-Carrarese, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia

Comincia ufficialmente la stagione 2025/26 anche per Udinese e Carrarese, che stasera (lunedì 18 agosto) si incontreranno nei trentaduesimi di Coppa Italia.

I bianconeri di Runjaic sono reduci da 4 vittorie consecutive nelle amichevoli pre-season, ottenute contro Qatar, Strasburgo, Twente e Werder Brema.

Non ha conseguito gli stessi risultati la Carrarese, che su 4 amichevoli ne ha vinte 1 e perse 3.

Ora per Udinese e Carrarese si presenta il primo impegno ufficiale della nuova annata. La partita di Coppa Italia tra la formazioni di Runjaic e quella di Calabro si giocherà a Udine, con il calcio d’inizio in programma alle ore 20:45.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Carrarese

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom (cap.), Atta, Zemura; Bravo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bertola, Bayo, Pafundi, Brenner, Piotrowski, Kabasele, Camara, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Calabrese, Imperiale (cap.); Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Accornero, Bozhanaj; Abiuso.

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Oliana, Melegoni, Bouah, Cham, Rubino, Scheffer, Ruggeri, Distefano, Parlanti, Capezzi. All. Calabro.

Udinese-Carrarese, dove vedere la partita

La sfida tra Udinese e Carrarese, in programma nella serata di lunedì 13 agosto, inizierà a partire dalle ore 20:45.

La partita sarà visibile sul canale 20 Mediaset.