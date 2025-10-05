Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida di Serie A delle 12:30 tra l’Udinese di Runjaic e il Cagliari di Pisacane.

Udinese e Cagliari si sfidano nella sesta giornata di Serie A per raccogliere punti preziosi in ottica salvezza.

Da una parte ci sono i bianconeri che dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Sassuolo vogliono rialzare la testa e tornare a fare punti.

Dall’altra, invece, c’è il Cagliari che vuole continuare a fare punti dopo un avvio di campionato positivo.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Venuti, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Modesto.

Non sarà della partita Kristensen per un risentimento muscolare che verrà valutato poi in settimana.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo.

Dove vederla in tv

La sfida tra Udinese e Cagliari è in programma al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 12:30 di domenica 5 ottobre 2025 ed è valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN.