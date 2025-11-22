Udinese-Bologna, rigore per i rossoblù dopo OFR per mano di Ehizibue: Okoye lo para a Orsolini

Cosa è successo

Minuti ricchi di emozioni al Bluenergy Stadium durante il match tra Udinese e Bologna.

Al minuto 39′ il tiro di Pobega è stato respinto da Ehizibue con un intervento inizialmente ritenuto corretto. Dopo qualche istante, però, è arrivato il richiamo del VAR all’OFR per rivedere quanto accaduto. Dopo la revisione, la decisione è stata quella del rigore per il Bologna

Questa la spiegazione del direttore di gara Sacchi: “A seguito di revisione il numero 19 dell’udinese commette fallo di mano in area di rigore. Decisione finale calcio di rigore”.

Sul dischetto si è presentato Riccardo Orsolini ma il suo penalty è stato respinto da Okoye.