Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Runjaić e Italiano
Terminata la sosta per le Nazionali, torna la Serie A. La 12esima giornata si aprirà con la sfida delle ore 15 tra Udinese e Bologna.
Con 8 punti conquistati nelle ultime 5 partite i bianconeri vogliono tornare al successo casalingo.
Dall’altra parte i rossoblù, in caso di vittoria esterna, sarebbero momentaneamente in testa al campionato.
Di seguito le scelte ufficiali di Runjaić e Italiano.
Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueyé, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Piotrowski, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.
A disposizione: Pessina, Happonen, Bernardeschi, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Vitik, Sulemana. All. Italiano
Dove vedere Udinese-Bologna in diretta tv e streaming
La gara tra Udinese e Bologna, in programma sabato 22 novembre alle ore 15, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.