Udinese, il Rapid Vienna ha rifiutato l’offerta per Bolla

Il Rapid Vienna ha rifiutato l’offerta dell’Udinese per l’esterno destro di centrocampo ungherese Bendeguz Bolla

L’Udinese ha fatto un’offerta al Rapid Vienna per Bendeguz Bolla, esterno destro che avrebbe rimpiazzato l’infortunato Zanoli, che ha rimediato la rottura del legamento crociato.

Il Rapid Vienna, proprietario del cartellino, ha però rifiutato la proposta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, come riferito da SkySport Austria.

Resta da capire se, nonostante il rifiuto del club austriaco, i bianconeri continueranno a spingere per lui.

In questa stagione con il Rapid Vienna, Bolla è sceso in campo 27 volte tra campionato, coppa e Conference League, realizzando un gol e un assist.