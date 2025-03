Jaka Bijol, Udinese (Imago)

Il difensore sloveno si è raccontato in un’intervista in cui ha parlato del proprio futuro e non solo

Una stagione quasi da sogno per l’Udinese, che dopo essersi salvata con difficoltà lo scorso anno ora è invece una delle più belle sorprese di questo campionato.

I bianconeri si trovano a metà classifica, e nel corso dell’annata più volte hanno fermato le big. Merito del gruppo e del lavoro di Runjaic, che ha permesso a molti di esprimersi al meglio. Tra questi anche Jaka Bijol, che ha raccontato i segreti della squadra in un’intervista a La Repubblica.

Il difensore sloveno ha innanzitutto parlato della sfida di domenica contro l’Inter: “Quattro anni fa in casa ho battuto Handanovic, mito per noi sloveni. Ripetermi a San Siro sarebbe un sogno. Sarà tosta, contro una delle migliori squadre d’Europa. Ma siamo in un buon momento, possiamo far punti ovunque“.

E poi, su un modello della difesa nerazzurra: “Per me Bastoni, uno dei migliori al mondo. Ha un sinistro incredibile, è bello vederlo giocare”.

Udinese, le parole di Bijol

Quando mancano 9 giornate alla fine, i bianconeri credono nel sogno Europa: “La Conference League è distante 11 punti. Fino a quando l’aritmetica lo consente ci crediamo“.

Dopodiché, il difensore ha parlato del caso Lucca e di come è stato gestito alla grande dal gruppo: “Lucca ha capito, è un bravo ragazzo con una personalità forte. Voleva a tutti i costi fare gol, ma ha esagerato. Sono cose che non devono succedere. Ma dopo si è rafforzato il nostro legame e anche la stima per l’allenatore. D’istinto ha reagito bene, prima lasciando a noi la gestione in campo e poi sostituendo Lucca per dargli un segnale. È finita nel migliore dei modi: a tavola. Lorenzo ha pagato a tutti una cena di carne. Abbiamo preso il filetto migliore del menù, così impara”.

Lucca, attaccante Udinese (IMAGO)

“Mi sento pronto per fare un passo in avanti”

Sul proprio futuro, Bijol ha detto: “La Serie A è uno dei più bei campionati del mondo e sono contento di avere scelto l’Udinese. Qui sono cresciuto. La Premier mi affascina, ma da bambino ero tifoso del Barcellona. Ora mi sento pronto per fare un passo in avanti“.

“A chi non piacerebbe giocare nell’Inter? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica e poi si vedrà in estate“.