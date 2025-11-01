Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida del Bluenergy Stadium tra l’Udinese di Runjaic e l’Atalanta di Juric, in programma alle 15 di sabato 1 novembre.

Udinese e Atalanta si sfidano nella decima giornata di Serie A, dopo il turno infrasettimanale giocato qualche decina di ore fa.

Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci da una sola vittoria nelle ultime 6 partite contro il Lecce e occupano il dodicesimo posto in classifica.

Dall’altra ci sono i nerazzurri che vengono da 5 pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

Dove vederla in tv

Il match tra Udinese e Atalanta, valido per la decima giornata di Serie A, è in programma alle ore 15:00 di sabato 1 novembre 2025 al Bluenergy Stadium di Udine.

La sfida sarà visibile in diretta streaming su DAZN.