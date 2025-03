Ucraina, i convocati per la partita con il Belgio: assente Dovbyk

I convocati e le scelte del CT dell’Ucraina e del CT Rebrov per la partita di Nations League contro il Belgio: assente Dovbyk

La sosta delle Nazionali, in questa settimana, vuol dire solo una cosa: Nations League.

I giocatori dei vari campionati hanno infatti risposto presente alla chiamata delle rispettive nazionali, e sono pronti a scendere sui campi della Nations League.

Non sarà così per l’attaccante della Roma Artem Dovbyk, che non sarà della rosa a disposizione di Rebrov per l’impegno contro il Belgio.

Di seguito, le scelte e i convocati dell’Ucraina.

Ucraina, i convocati per il Belgio: out Artem Dovbyk

PORTIERI: Lunin, Trubin, Riznyk;

DIFENSORI: Konoplia, Mykhailichenko, Sych, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko, Zinchenko, Matvienko;

CENTROCAMPISTI: Kaliuzhnyi, Yarmolenko, Sudakov, Shaparenko, Buyalski, Tsygankov, Yarmoliuk, Hutsuliak, Nazaryna, Nazarenko;

ATTACCANTI: Yaremchuk, Vanat.

A confermare e a fare luce sull’assenza di Dovbyk per la partita contro il Belgio è stato lo stesso CT dell’Ucraina Serhji Rebrov: “Artem Dovbyk aveva la febbre alta. Purtroppo si tratta di un’infezione. I nostri medici stanno facendo tutto il possibile”. Al momento, poi, l’allenatore ucraino non ha ancora confermato se l’attaccante giallorosso farà ritorno a Roma o resterà in gruppo con i suoi compagni nazionali.