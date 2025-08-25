Roma, missione a Londra per Massara: Sancho o Tyrique George. La situazione
Il ds giallorosso Frederic Massara è a Londra per cercare di portare in giallorosso almeno uno tra Jadon Sancho e Tyrique George. Quest’ultimo, calciatore classe 2006 di proprietà del Chelsea.
Viste le difficoltà per arrivare all’ex Dortmund infatti, un altro nome che orbita attorno alla Roma è proprio quello del giovane attaccante dei Blues.
Proprio in queste ore Massara è in Inghilterra per incontrare l’agente di Sancho, che è anche lo stesso di George, per portare cercare in Italia almeno uno dei due.