Manchester United, chi è Tyler Friedricson: dalle giovanili alla prima da titolare a Old Trafford

Dalle giovanili alla prima da titolare a Old Trafford: alla scoperta del giovane talento del Manchester United Daniel Friedricson.

“Da ora in poi in Premier League faremo giocare i giovani”. Lo aveva annunciato Ruben Amorim subito dopo il fischio finale del match contro il Lione, ed ecco che arriva la prima chance per uno dei migliori talenti del settore giovanile del Manchester United.

Nel match contro il Wolverhampton, infatti, troverà spazio Tyler Friedricson. Difensore classe 2005, in stagione ha raccolto 14 presenze nel campionato U21, attualmente al quinto posto in classifica. Ma difficilmente si dimenticherà il giorno di Pasqua di quest’anno.

Nell’uovo, infatti, il ragazzo originario del sud Manchester troverà l’esordio con i grandi, proprio nel Teatro dei Sogni. Un momento certamente indimenticabile, dopo tutta la trafila nel settore giovanile dei Red Devils.

Anche Erik Ten Hag aveva visto il potenziale del classe 2005, tanto da inserirlo nella lista B per l’Europa League 2022/23. La prima convocazione arrivò per la sfida contro la Real Sociedad dell’8 settembre. 955 giorni dopo quel momento, il sogno è pronto per essere coronato.

Tanti problemi, ma il settore giovanile è un diamante

Se gli ultimi anni del Manchester United sono stati sicuramente difficili e al di sotto delle aspettative, il settore giovanile ha sempre rappresentato un punto di forza. Da Mainoo a Greenwood, passando per McTominay e Garnacho. Anche in uno dei momenti più difficili della storia del club, la società inglese ha sempre trovato modo di ripartire dal proprio settore giovanile.

E ora Friedricson potrà portare avanti una tradizione quasi centenaria. Fin dagli anni ’30, infatti, il Manchester United schiera almeno un giocatore prodotto dal settore giovanile nella formazione titolare. Un’usanza che ha attraversato le varie epoche della leggendaria storia dei Red Devils, tra Bulsby e Ferguson fino a Ten Hag e Amorim.

La stagione del Manchester United

La stagione che si appresta ad andare in archivio per il Manchester United è stata condizionata da pochi alti e tanti bassi. Da un campionato deludente, sempre ben distante dalle ambite posizioni di vertice, fino alle cocenti eliminazioni in FA Cup e Carabao Cup per mano di Tottenham e Fulham.

L’occasione per dare un altro aspetto è sicuramente l’Europa League. Dopo la folle notte di Old Trafford contro il Lione, con il gol di Maguire a completare una clamorosa rimonta nei minuti finali dei tempi supplementari. E chissà che in questo finale di stagione Tyler Friedricson non possa essere il protagonista inatteso, dopo il sogno dell’esordio tra i grandi pronto a essere coronato proprio nel giorno di Pasqua.

A cura di Lorenzo Renna