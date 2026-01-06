Erik Ten Hag sarà il nuovo direttore tecnico del Twente dal 1 febbraio: il comunicato del club.

Novità in casa Twente: Erik Ten Hag sarà il nuovo direttore tecnico a partire dal prossimo 1 febbraio prendendo il posto di Jan Streuer.

Il comunicato ufficiale è arrivato tramite i social del club: “Erik ten Hag si unirà all’FC Twente il 1° febbraio. Firmerà un contratto fino a metà 2028. A partire dalla stagione 2026-2027, Ten Hag succederà all’attuale direttore tecnico Jan Streuer, che ha recentemente annunciato il suo ritiro al termine di questa stagione”.

Per poi continuare: “Ten Hag lavorerà già nell’organico calcistico dell’FC Twente in vista della nuova stagione. Ten Hag torna nel club dove ha iniziato la sua carriera professionistica. Ha ottenuto grandi successi come giocatore nell’FC Twente e ha ricoperto i suoi primi incarichi da allenatore proprio lì“.

Tornato da dove tutto è iniziato, Erik Ten Hag ha commentato: “Penso che sia meraviglioso e speciale tornare all’FC Twente, dove sono stato tifoso dell’Het Diekman fin da bambino. La mia carriera calcistica e di allenatore è iniziata qui. Con la mia esperienza nello sviluppo giovanile, nel team building e nella cultura sportiva d’élite, desidero rafforzare le basi tecniche dell’FC Twente insieme al Consiglio di Sorveglianza, alla dirigenza e allo staff, affinché il club possa realizzare in modo sostenibile il suo potenziale come fiore all’occhiello della regione“.

Le parole del dg Scholten

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Erik ten Hag all’FC Twente“, afferma il direttore generale Dominique Scholten. “Erik succederà a Jan Streuer, che ha contribuito in modo significativo all’attuale status dell’FC Twente negli ultimi cinque anni e mezzo. Dobbiamo a Jan un profondo ringraziamento per questo“.

Scholten poi ha spiegato perché è stato scelto Erik ten Hag: “Ha un curriculum incredibile nel calcio e il suo legame con l’FC Twente è sempre rimasto molto forte. Qui ha ricoperto il ruolo di allenatore delle giovanili, responsabile del settore giovanile e assistente allenatore, e successivamente di allenatore e direttore tecnico presso club rinomati, sia a livello nazionale che internazionale. Siamo stati in contatto regolare negli ultimi mesi e le nostre conversazioni hanno rapidamente rivelato una forte ambizione di migliorare ulteriormente l’FC Twente. Stiamo alzando l’asticella e professionalizzando ulteriormente l’organizzazione calcistica. Abbiamo compiuto il primo passo in questa direzione lo scorso anno con l’arrivo di Tim Gilissen“.