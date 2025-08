Avellino, in dirittura il ritorno di Gennaro Tutino

Gennaro Tutino in dirittura d’arrivo all’Avellino: il giocatore torna in biancoverde.

L’Avellino è pronto a piazzare un colpo di grande spessore per il proprio reparto offensivo. Dopo giorni di trattative e contatti serrati, i biancoverdi sono in dirittura d’arrivo per riportare in biancoverde Gennaro Tutino.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Come raccontato nelle scorse settimane: il direttore sportivo Aiello è al lavoro per chiudere l’affare e portare un rinforzo in grado di innalzare qualità e peso specifico in attacco.

L’Avellino è a un passo dall’abbracciare uno dei protagonisti più attesi della prossima stagione.