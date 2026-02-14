Tottenham, ora è ufficiale: Tudor è il nuovo allenatore

Igor Tudor riparte dal Tottenham dopo la fine dell’esperienza con la Juventus: il croato è il nuovo allenatore degli Spurs

Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. Dopo la fine dell’esperienza alla Juventus a ottobre, il croato riparte dalla Premier League: il classe ’78 siederà infatti sulla panchina degli Spurs fino a fine stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese.

“Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro” esordiscono gli Spurs.

Continua: “Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione”.

Le prime parole di Tudor

Parlando del suo arrivo, Igor Tudor ha detto: “È un onore entrare a far parte di questo Club in un momento importante. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita”.

Poi, ha concluso: “C’è una grande qualità in questa squadra e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati.”

In merito alla nomina, il direttore sportivo Johan Lange ha dichiarato: “Igor porta con sé chiarezza, intensità ed esperienza nell’affrontare momenti difficili e produrre risultati. Il nostro obiettivo è semplice: stabilizzare le prestazioni, massimizzare la qualità della squadra e competere con forza in Premier League e Champions League”.