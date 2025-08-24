Juventus, Tudor: “Bravi ad avere pazienza. Vlahovic? Vediamo cosa succede in questa settimana”

Le parole dell’allenatore della Juventus al termine della prima sfida di campionato contro il Parma di Cuesta.

La Juventus inizia al meglio il proprio campionato di Serie A vincendo per 2-0 contro il Parma.

A sbloccare il match è stato Jonathan David su assist di Kenan Yildiz.

C’è lo zampino del talento turco anche nel secondo gol, questa volta di Vlahovic.

Al termine del match ha parlato l’allenatore della Juventus, Igor Tudor.

Juventus, le parole di Tudor

Tudor ha iniziato dichiarando: “Mi porto tutto della partita di oggi, è stata difficilissima e non è stato facile trovare spazi. Come ho detto all’intervallo dovevamo continuare ad avere pazienza, prima o poi il gol sarebbe arrivato”.

L’allenatore della Juventus ha proseguito: “Tutti i cambi hanno risposto bene, non era facile visto che in questo momento la condizione ancora non è al top. Tre punti meritatissimi. Vlahovic? E’ concentrato, un giocatore della Juve fa quello che deve fare. Vediamo cosa succede in questa settimana che manca, l’ho già detto ieri”.

Tudor ha concluso: “David ha una cosa dentro l’area che si muove molto bene dentro l’area. Dusan sono contento, sta facendo bene. Io accetto tutto, le mie opinioni le comunico sempre”