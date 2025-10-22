Le parole di Igor Tudor nel pre partita di Real Madrid-Juventus

La Juventus è pronta a tornare in campo in questa terza giornata di Champions League. I bianconeri questa sera, mercoledì 22 ottobre, saranno ospiti del Real Madrid.

Prima dell’inizio della partita al Santiago Bernabeu ha parlato, ai microfoni di Prime Video, Igor Tudor.

“Parlare di meno e fare di più (scherzando, ndr). Con cosa voglio uscire dal Bernabeu? Non vogliamo goderci la partita, ma aver la mentalità giusta per farcela. Poi quello che succede succede, ma questa è la mia richiesta di oggi. Essere qui da protagonisti e provare a fare la partita, seguendo il piano che abbiamo preparato. Poi c’è anche un avversario che è di un certo livello“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le parole complete dell’allenatore croato.

Juventus, le parole di Igor Tudor

Tudor ha poi continuato: “Formazione? Si gioca sempre in 16, come dico sempre. Koop starà davanti alla difesa. Vogliamo avere un po’ di dinamismo, capaci di fare gioco ma anche di buttarci dentro. Poi vedremo come sarà, ci siamo preparati con un solo allenamento.”

Poi su Vlahovic: “Dusan è un giocatore di qualità, quando ha segnato ha fatto spesso gol. Le scelte sono queste, sono tutti pronti. Se non sono pronti qua non so quando lo saranno.”

Tudor: “La gente che pensa che si vinca con il sistema non capisce nulla”

L’allenatore croato è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo: “Il sistema conta poco. Gente che pensa si vinca con il sistema non capisce nulla. Ai ragazzi ho detto che dovranno essere protagonisti, provare a vincere la partita. Noi pensiamo a noi stessi, non dobbiamo venire qui per goderci lo stadio. Ma dobbiamo credere in noi stessi.”

Ha poi concluso: “Locatelli out e McKennie in? Voi pensate a troppe cose, qui giocano tutti. Non cambia nulla se gioca tizio o caio, l’importante è lo spirito della squadra. Yildiz con la fascia? Se lo merita.”