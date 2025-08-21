Juventus, Tudor: “Giocare con il mercato aperto è una pazzia”

Nel corso di un’intervista a SkySport l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha parlato del calciomercato

Manca sempre meno all’esordio della Juventus nel prossimo campionato di Serie A. Nella giornata di domenica i bianconeri, infatti, ospiteranno alle 20:45 il Parma.

Gli uomini di Tudor arrivano al nuovo campionato dopo aver raccolto un pareggio, contro la Reggiana, e due vittorie, contro Borussia Dortmund e Atalanta, nel precampionato.

Nel corso di un’intervista ai microfoni di SkySport Igor Tudor ha così parlato sulla concomitanza tra la finestra estiva di calciomercato e l’inizio del campionato: “Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia ma va accettata“.

L’allenatore della Juventus ha, poi, continuato raccontando le difficoltà che vivono allenatori a preparare l’inizio della stagione con il mercato aperto: “Gli allenatori impazziscono per questa cosa perché ti dà insicurezza e ti toglie certezze, però è così. E speriamo che si cambi: una cosa normale sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato“.