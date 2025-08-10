Juventus, Tudor: “Bremer sta bene. Douglas Luiz? Può giocare al posto di Yildiz”

Le parole di Igor Tudor dopo la vittoria in amichevole contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park

La Juventus vince al Signal Iduna Park. Nel giorno dell’ultima partita in carriera di Mats Hummels, i bianconeri trionfano contro il Borussia Dortmund nell’amichevole che chiude il ritiro in Germania. Decisivo Andrea Cambiaso, autore di una doppietta.

Igor Tudor, nella classica intervista post-partita, ha commentato il momento della sua squadra: “Abbiamo fatto un buon lavoro, ora si riparte martedì”. Su David, invece: “Ha fatto la prima gara seria alla Juventus contro un avversario di livello. Si è mosso bene, era applicato, concentrato su quello che doveva fare, c’è ancora tanta stanchezza. Non è abituato agli allenamenti che abbiamo fatto, sicuramente con la freschezza sarà ancora tutto più facile. Non so quanto manca ancora per l’inserimento dei nuovi. Nelle partite di agosto manca freschezza, manca lucidità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi. È stato un buon allenamento“.

L’allenatore bianconero ha proseguito parlando del rientro di Gleison Bremer: “Sta bene, ha fatto un tempo in una partita seria, ora vediamo come fargli fare minutaggio. È rimasto mercoledì e sabato contro l’Atalanta, poi si gioca. C’è poco tempo e bisogna già iniziare a pensare alla partita di Parma“.

Sul possibile ritorno di Kolo Muani, invece: “Abbiamo già parlato ieri di mercato, non è cambiato niente. Rugani è affidabile, esperto sbaglia poco, ci può dare una mano“.

Tudor: “Douglas Luiz ha il gol nel sangue”

Uno dei temi della pre-season della Juventus riguarda la posizione di Douglas Luiz, che secondo Tudor può ritagliarsi uno spazio di primo piano in una posizione insolita: “Vede la porta, ha il gol nel sangue. Se devo scegliere un posto per lui nel mio sistema lo vedo al posto di Yildiz, non davanti alla difesa, può fare gol. Io lavoro con tutti i giocatori che ho a disposizione, li tratto come è giusto trattarli“.

L’allenatore bianconero ha chiuso parlando della preparazione della sua squadra: “Devo rivedere la partita, mi è sembrata una partita seria, c’era anche caldo e stanchezza, i ritmi poi saranno più alti. L’importante era che nessuno si facesse male. In queste partite il risultato conta poco, serve il giusto atteggiamento, la voglia di fare e prepararsi al meglio per quando diventa importante“.