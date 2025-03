Juventus, data e orario della conferenza stampa di presentazione di Tudor

La Juventus ha scelto la data e l’orario per presentare ufficialmente Igor Tudor alla stampa come nuovo allenatore bianconero: il programma.

Dopo il terremoto degli scorsi giorni in casa Juventus, con l’esonero di Thiago Motta in seguito ai recenti risultati non ottimali, è tempo delle nuove presentazioni.

In primis quella di Igor Tudor che dalla giornata di domenica 23 marzo è diventato il nuovo allenatore dei bianconeri.

Il croato parlerà per la prima volta in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, anche in vista della ripresa della Serie A.

Il primo impegno ufficiale con il club, infatti, sarà all’Allianz Stadium contro il Genoa (gara in programma sabato 29 marzo alle ore 18:00).

Quando parla Tudor: data e orario della conferenza stampa di presentazione

Igor Tudor parlerà per la prima volta in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore della Juventus in occasione dell’antivigilia della gara contro il Genoa.

Il momento è fissato per giovedì 27 marzo alle ore 12:00 dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.

Dove vedere la conferenza stampa di Tudor come nuovo allenatore della Juventus

La conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus sarà possibile seguirla in diretta streaming su Dazn o su Juventus Tv. Altrimenti è possibile leggere live le dichiarazioni del croato su gianlucadimarzio.com.