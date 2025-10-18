Le parole dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como

Ricomincia contro il Como il campionato della Juventus di Igor Tudor dopo la sosta per le nazionali.

I bianconeri arrivano alla gara dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League.

La Juventus vuole tornare alla vittoria, che in Serie A manca dal derby d’Italia contro l’Inter del 13 settembre.

A poco meno di 24 ore dalla gara contro il Como in conferenza stampa Igor Tudor ha parlato di cosa si aspetta dalla sua Juventus.

Juventus, la conferenza stampa di Tudor

Tudor ha cominciato la conferenza stampa dicendo: “Eravamo pochi, abbiamo dato 3/4 giorni liberi perché avevano bisogno di riposare. I giocatori sono tornati bene dalle loro nazionali, non ci sono infortunati. Spese della società? Mi importa poco, voglio solo preparare la squadra. Il Como non è una piccola, investe tanto e tutti i giocatori sono scelti dall’allenatore, è una cosa bella e rara”.

L’allenatore della Juventus ha poi continuato: “Modulo? Raramente parlo di quello che prepariamo, può succedere tutto. L’identità della squadra deve esserci, poi bisogna aggiungere altro. La squadra non è mai la stessa, è un organismo vivo che cambia. Se qualcuno si fa male, non sta bene… Ci sono problematiche che ti fanno cambiare la tua squadra in modo positivo o negativo. La squadra non può essere la stessa, soprattutto se non giochi ogni 7 giorni. Raramente queste cose si prendono in considerazione. Tutti dicono che dobbiamo vincere, giusto perché siamo alla Juventus. Io cerco di spiegare queste cose, poi ognuno fa la sua analisi. La mia essenza, da allenatore della Juventus, è pensare ai miei giocatori e ai loro bisogni”.

Le parole dell’allenatore bianconero

Tudor ha poi confermato: “Yildiz non riposerà, sarà titolare. Difesa a 4? Faccio 3-4-3 da tanti anni, ma certamente si possono fare anche altre cose. Ci sono tante partite e diverse problematiche, come l’assenza di Bremer e Cabal, quindi qualcosa si può cambiare. Conceição e Zhegrova non possono giocare a tutta fascia”.

L’allenatore bianconero ha poi concluso dicendo: “Zhegrova non ci sarà perché ha un po’ di problemi di pubalgia, all’anca, e non sarà convocato come Bremer e Cabal. Miretti lunedì torna con la squadra”.