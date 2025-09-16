Juventus, Tudor: “Questo punto vale come tre, ma non possiamo continuare così”

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra la sua Juventus e il Borussia Dortmund

La Juventus pareggia per 4-4 contro il Borussia Dortmund. Davanti ai propri tifosi, i bianconeri hanno inaugurato la loro Champions League in maniera rocambolesca.

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match. L’allenatore della Juventus ha esordito scherzando, riferendosi anche al recente match contro l’Inter: “Se si continua così non si finisce più. È stata una partita in grande difficoltà energetica dopo il secondo tempo“.

“Per noi non era facile, grande cuore e grande panchina. Questo è un bel segnale, abbiamo avuto anche qualche problemino però davanti siamo pericolosi quando attacchiamo“.

E ancora. “Qualche gol subito potevamo evitarlo, però alla fine sono felice perché in queste circostanze non potevamo fare meglio. Rotazioni? Ormai non ci sono più titolari, continuo a ripeterlo. Non è un modo di dire, alla fine conta quasi più chi finisce che chi entra“.

Juventus, Tudor: “Questo punto sembra valerne tre”

Tudor, poi, ha proseguito così: “Prendiamo questo punto che, per come eravamo sul 4-2, sembrano tre punti. Dopo la partita contro l’Inter abbiamo avuto poco tempo, Yildiz era cotto“.

Infine, l’allenatore della Juventus ha concluso: “Era giusto fare queste rotazioni. È vero che tutto sembra diverso quando entrano i “titolari” ma quando c’è partita diventa tutto più facile. A volte si indovina e a volte no, devono sentirsi tutti importanti. Sono contento, adesso riposiamo e poi ci prepareremo per Verona sabato“.