Igor Tudor sì o no? Rispondono i tifosi della Juventus

Fuori Motta, dentro Tudor. Siamo andati fuori dai cancelli della Continassa, dove l’ex Lazio ha tenuto la sua prima seduta d’allenamento alla Juventus, per chiedere ai tifosi un parere sulla nuova guida bianconera.

“Ha il sangue bianconero. Spero che dia una scossa alla squadra perché ne abbiamo bisogno. Lui ha lo spirito giusto”: questa una delle opinioni che ci hanno dato i tifosi della Juventus sul nuovo allenatore bianconero Igor Tudor.

Il croato, chiamato in panchina per sostituire Thiago Motta, è arrivato in mattinata al J|Medical per sostenere le visite mediche, e successivamente ha tenuto nel pomeriggio la sua prima sessione d’allenamento con la squadra.

Igor Tudor? “Assolutamente sì!”. I sostenitori bianconeri si sono dimostrati sulla stessa lunghezza d’onda del club. Qualsiasi tifoso che abbiamo sentito ci ha risposto: “Era quello che serviva, ha l’esperienza che occorre e conosce l’ambiente”. Molti continuavano anche: “Ogni volta che ha traghettato una squadra fino a fine stagione ha sempre fatto bene”, o ancora: “Ha il cuore bianconero, è l’uomo giusto”.

Alcuni tifosi, poi, hanno ricordato e rivissuto alcuni dei momenti salienti della carriera di Tudor con la maglia bianconera, indossata dal 1998 al 2005. Ora, quindi, l’allenatore croato è chiamato a confermare le alte aspettative del pubblico di Torino, ancora scosso dopo un lungo periodo di risultati negativi e incertezza. Ci sono 9 partite per salvare questa stagione; ci riuscirà l’allenatore croato? Solo il tempo saprà darci risposta.

A cura di Lorenza Giustizieri

