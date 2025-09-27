Juventus, Tudor: “In attacco ci sono delle certezze. Adzic merita di giocare”

Le considerazioni di Igor Tudor nell’intervista rilasciata dopo Juventus-Atalanta

Una delle partite più importanti e affascinanti della quinta giornata di Serie A è sicuramente Juventus-Atalanta, terminata con il risultato di 1-1.

Decisivi il gol di Cabal e il secondo consecutivo di Kamaldeen Sulemana. Un posto a testa per Juventus e Atalanta, che salgono rispettivamente a quota 11 e 9 punti.

Al termine dei 90′ dell’Allianz Stadium di Torino, i protagonisti hanno offerto il loro punto di vista sulla partita disputata. Tra questi, l’allenatore della Juventus Igor Tudor ha commentato la gara in un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn.

L’allenatore bianconero ha esordito: “Bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto una grande prestazione. Il primo tempo è stato uno dei migliori da quando ci sono io. Partita seria, contro una squadra che gioca in Champions League. Partita difficile, giusta e bella. Va bene così“. Su Bremer: “Ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave“.

Juventus-Atalanta, l’intervista post partita di Tudor

L’allenatore croato ha aggiunto: “Khéphren Turam? Sta bene. Ha fatto un ottimo primo tempo poi ha sentito un po’ il polpaccio. Io sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi“. Ha seguire ha parlato dell’attacco: “Ci sono già certezze. Io devo essere bravo a scegliere i giocatori giusti per la partita, sia dall’inizio che in corso. Devo essere bravo a farli giocare nel nostro sistema. Conceição sarà a posto per la Champions“.

“Cabal? È un ragazzo che sta lavorando bene, un giocatore forte. Era nella idea di farlo giocare comunque. Sono veramente felice per lui“. Su Adzic: “È un ragazzo che si è meritato di giocare. Ha qualità e doti, là è stato un po’ leggero e abbiamo pagato ma ci teniamo tanto. È il percorso“.