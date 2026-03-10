Igor Tudor (IMAGO)

Le parole di Igor Tudor al termine del match degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid

Il Tottenham di Tudor perde 5-2 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’ultima vittoria della squadra londinese risale al 28 gennaio proprio in Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

L’allenatore del Tottenham ha parlato così al termine del match: “Kinsky-Vicario? È una scelta giusta a inizio partita. È un portiere di valore e mi dispiace per il ragazzo. Succede che si sbagli e cambiarlo è stato un atto di aiuto. È un momento bruttissimo dove ci viene tutto contro”.

Ha poi aggiunto: “Se mi sento ancora l’uomo giusto? Sempre, ma le problematiche sono difficili da spiegare apertamente e in poco tempo. Sono cose che si vedono raramente e bisogna lavorare e continuare. L’Atletico era troppo per noi oggi e abbiamo pagato gli errori”.

Infine ha concluso: “Di che problemi parlate? Non se ne parla, si cerca di risolvere le cose in casa. Ogni momento è diverso, oggi è stato particolare e non c’è nulla da commentare. I ragazzi in un momento di fragilità non si sentono forti e dobbiamo aiutarli”.