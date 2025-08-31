Juventus, Tudor: “Vittoria meritatissima, la squadra mi è piaciuta tanto”

Le parole dell’allenatore della Juventus dopo la vittoria sul campo del Genoa

Vince ancora la Juventus, che arriva alla sosta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A.

Successo di misura per i bianconeri, con un Dusan Vlahovic ancora una volta decisivo, col gol al 73′ che vale lo 0-1 finale.

La squadra di Igor Tudor ha dovuto poi soffrire fino alla fine, anche con una traversa dei rossoblù di Masini all’ultimo respiro. Alla fine, però, sono arrivati i tre punti.

L’allenatore della Juventus ha parlato della gara ai microfoni di DAZN nel post partita.

Juventus, Tudor: “Vlahovic sta bene, un allenatore vuole giocatori forti”

Tudor ha iniziato parlando proprio di Vlahovic: “Quanta voglia avevo di metterlo? Tanta, come l’hanno avuta tutti. I cinque cambi sono entrati alla grande. Dusan sta bene e io sono contento. Se ho chiesto di tenerlo? L’allenatore vuole sempre giocatori forti, poi il mercato lo fa il direttore. È l’ultimo giorno, vediamo che succede”.

Per poi proseguire parlando del Genoa: “La sensazione era quella di avere di fronte una squadra vera. Dal primo momento sapevamo cosa volevamo. Qua non è facile venire e avere tante occasioni. Vittoria meritatissima, la squadra è stata tosta e concentrata, mi è piaciuta tanto“.

Tudor: “Il direttore sta provando a rinforzare la squadra”

L’allenatore ha poi parlato anche della traversa degli avversari all’ultimo secondo di partita: “Credevo fosse addirittura fuori tempo. Nel calcio bisogna stare concentrati fino alla fine, noi siamo stati molto bravi. Poi ci sta, un calcio d’angolo si prende. La mentalità è stata altissima“.

Infine ha concluso parlando dell’imminente arrivo di Zhegrova: “C’è ancora un giorno di mercato, il direttore sta provando a rinforzare la squadra. Se arriva qualcuno io sarò felice lo stesso. Alleno la Juve“. E infine, su un possibile match scudetto contro l’Inter è stato chiaro: “Macchè Scudetto, siamo solo alla terza partita“.