Juventus, esonerato Tudor: Brambilla la soluzione temporanea

La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor. Ora è anche ufficiale.

Massimo Brambilla della Next Gen sarà la soluzione interna temporanea per la panchina per la gara di mercoledì contro l’Udinese.

Poi partirà il casting per decidere chi guiderà la squadra nei prossimi mesi: la prima scelta è Luciano Spalletti.

Per la prima volta nella storia del club, la Juventus ha cambiato tre allenatori in corsa in tre stagioni di fila.

Tudor non sarà più l’allenatore della Juventus

Otto partite senza vittorie, quattro gare senza segnare. Contro la Lazio è arrivata la terza sconfitta consecutiva: dopo aver conquistato 12 punti in 8 giornate, la Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor.

Entrato in corsa la scorsa stagione al posto di Thiago Motta, ora arriva l’esonero.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota ufficiale del club bianconero: “Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.