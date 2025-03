La cura Tudor antidoto per gli attaccanti: da Sanchez a Simeone, toccherà anche a Vlahovic?

Con l’allenatore croato gli attaccanti hanno sempre reso al massimo: dall’esperienza con il Verona a quella in Francia. Anche Vlahovic tornerà a segnare con continuità?

Poco tempo, massima resa. L’antidoto efficace per tornare a fare gol si chiama Igor Tudor.

Con il croato, i suoi attaccanti hanno sempre reso al massimo: ora toccherà anche a Vlahovic?

Nel 2022 l’aveva identificato come l’attaccante più forte della Serie A, oggi lo allena e ha l’occasione di rilanciare la sua stagione (14 gol tra campionato e coppe) e anche la sua carriera.

Tudor, infatti, sa bene come valorizzare la propria punta di riferimento. Simeone e Sanchez ne sono la prova.

L’exploit di Simeone a Verona

Nella storica stagione sulla panchina del Verona (nono posto in campionato con il record sfiorato di punti nella storia del club), Simeone era stato l’assoluto protagonista.

Dopo la modesta esperienza con il Cagliari (18 gol in due anni) l’attaccante argentino ha disputato la miglior stagione della sua carriera al Bentegodi: in 35 partite infatti, Simeone aveva messo a segno 16 gol (e 7 assist). Circondato dal duo Caprari-Barak nel 3-4-2-1 di Tudor, l’argentino si è guadagnato la chiamata dal Napoli. Merito dei tanti gol e della fiducia dell’allenatore croato.

Il riscatto di Sanchez con il Marsiglia

El nino Maravilla centro gravitazionale del Velodrome. In cerca di riscatto personale dopo il complicato periodo in nerazzurro, Alexis Sanchez è stato plasmato e messo nelle condizioni di rendere al meglio proprio da Tudor. Al termine della stagione, saranno 18 gol e 3 assist per il cileno.

La cura Tudor passa anche (e soprattutto) dal rendimento dei suoi attaccanti. E visti i precedenti anche Vlahovic e la Juventus possono sperare di ritrovare quell’attaccante “fortissimo” che Tudor aveva apprezzato quando allenava il Verona.