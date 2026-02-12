Thomas Tuchel prolunga il proprio contratto con l’Inghilterra: il comunicato

Era stato accolto con diffidenza, ma adesso ha fatto ricredere tutti. Thomas Tuchel ha convinto chiunque alla guida dell’Inghilterra e ora ha firmato il prolungamento di contratto.

In carica ufficialmente dall’1 gennaio 2025, l’allenatore tedesco rimarrà alla guida dei Tre Leoni almeno fino a Euro 2028, che si disputerà tra Inghilterra e Irlanda.

Una decisione che arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle qualificazioni al Mondiale. Nessun cigolio subito, 20 segnati e posizione consolidata tra le top 5 nazionali.

Di seguito, dunque, il comunicato della Nazionale Inglese proprio sul prolungamento di contratto dell’allenatore ex Chelsea, PSG e Bayern Monaco.

Tuchel rinnova con l’Inghilterra: il comunicato

Ecco il comunicato rilasciato dalla Nazionale inglese. “Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto per guidare la Nazionale maschile maggiore dell’Inghilterra fino a UEFA EURO 2028, che si terrà nel Regno Unito e in Irlanda. Dopo aver condotto i Three Lions, imbattuti, a una qualificazione da record per il prossimo Mondiale FIFA in Canada, Messico e Stati Uniti, Tuchel ha accettato di restare come commissario tecnico per altri due anni“.

“L’Inghilterra non ha subito nemmeno un gol durante la campagna di qualificazione, andando a segno 20 volte, ed è ormai stabilmente tra le prime cinque nazionali del ranking mondiale da sette anni e mezzo. Anche il team di collaboratori di Tuchel — Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer e James Melbourne — ha firmato nuovi contratti fino all’estate 2028“.

“Gli accordi garantiranno chiarezza e piena concentrazione sul campo per la Nazionale inglese in vista del Mondiale di quest’estate. Inoltre, assicureranno continuità in vista delle partite di alto livello della UEFA Nations League che seguiranno quasi immediatamente a settembre — il cui sorteggio si terrà giovedì 12 febbraio a Bruxelles“.

“Poi, l’Inghilterra inizierà l’importante percorso di qualificazione per un Campionato Europeo unico, disputato in casa, che si concluderà con la finale allo stadio di Wembley“.

Le prime parole di Tuchel

Ma non solo, il comunicato infatti contiene le parole di Tuchel dopo aver firmato il prolungamento contrattuale come ct. “Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio percorso con l’Inghilterra. Non è un segreto per nessuno che abbia amato ogni singolo momento trascorso finora a lavorare con i miei giocatori e il mio staff, e non vedo l’ora di guidarli al Mondiale. È un’opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il Paese“.

“Ho ricevuto un enorme sostegno da parte di Mark, di tutti i miei colleghi della FA e dei tifosi ovunque io vada, quindi non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare in questo lavoro da sogno. EURO 2028 sarà un torneo davvero speciale e, come allenatore, non c’è nulla di più grande che poter competere con i migliori sul palcoscenico più importante possibile“.