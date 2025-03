Turbecolosi: cosa è e come si cura

Lunedì 24 marzo, il PSV – tramite un comunicato – ha fatto sapere che un calciatore della rosa ha contratto la turbercolosi.

“La situazione è stata segnalata alla GGD Brabant-Zuidoost. Il pneumologo curante, il personale medico del PSV e il GGD Brabant-Zuidoost hanno immediatamente adottato tutte le misure necessarie. Ad esempio, è stata avviata una ricerca sulle fonti e sui contatti e le persone coinvolte sono state informate. I protocolli standard continueranno a essere seguiti e implementati insieme al GGD Brabant-Zuidoost. Al momento non ci sono indicazioni che le persone nelle vicinanze del giocatore infetto siano state contagiate.

La tubercolosi è una malattia infettiva causata da batteri che solitamente colpisce i polmoni. Nella forma attiva, i batteri possono diffondersi attraverso l’aria. “Il rischio di infezione per le persone nell’ambiente del paziente è limitato. All’aria aperta, non c’è comunque alcun rischio di infezione”, afferma il pneumologo Pascal Wielders, che lavora presso il GGD Brabant-Zuidoost”.

Ma come si manifesta? E come si cura? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è la tubercolosi e come si trasmette

La tubercolosi (TBC), è una malattia infettiva provocata da un micobatterio, il Mycobacterium tuberculosis. Generalmente, la tubercolosi attacca i polmoni, in che modo? “Distruggendo progressivamente gli alveoli, cioè le piccole “sacche” situate al termine dei bronchioli, nelle quali avvengono gli scambi tra ossigeno e anidride carbonica”. La tubercolosi può colpire anche altre parti del corpo (ossa, laringe, intestino, apparato urinario, ghiandole e linfonodi). La tubercolosi è una malattia potenzialmente grave e, se non trattata in modo adeguato, può portare al decesso.

“La tubercolosi si trasmette attraverso le cosiddette goccioline di saliva emesse dal portatore dell’infezione durante la fonazione, i colpi di tosse, gli sputi e gli starnuti”. La tubercolosi può colpire persone di tutte le età.

Come si manifesta e come si cura

Ma come si manifesta la tubercolosi? Si passa dalla perdita di peso a:

febbre

sudorazioni notturne

brividi

perdita di appetito

tendenza ad affaticarsi molto facilmente

tosse continua accompagnata da emottisi e dolori toracici all’atto di respirare o tossire

Il trattamento della tubercolosi richiede farmaci specifici antitubercolari per un periodo prolungato, solitamente una combinazione di antibiotici per un arco di tempo compreso tra 6 e 9 mesi.