La Roma non molla Tsimikas: i giallorossi insisteranno se il Liverpool aprirà al prestito secco
La Roma non molla Tsimikas del Liverpool: il club giallorosso andrà in fondo alla trattativa solo sulla base di un prestito secco.
La Roma continua a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi per la fascia sinistra e non ha intenzione di mollare la pista che porta a Kostas Tsimikas.
Il terzino greco del Liverpool resta infatti un obiettivo concreto per i giallorossi, che sperano in un’apertura da parte del club inglese negli ultimi giorni di mercato.
La strategia della Roma è chiara: l’operazione si concretizzerà soltanto se i Reds accetteranno la formula del prestito secco. La società giallorossa è pronta a restare alla finestra fino alla fine, confidando che il Liverpool possa ammorbidire la propria posizione.
Per Gasperini, Tsimikas rappresenterebbe un innesto prezioso sia per esperienza internazionale che per duttilità. Tutto dipenderà dalle ultime ore di mercato.