Tsimikas alla Roma: operazione in chiusura
In chiusura l’arrivo di Kostas Tsimikas dal Liverpool alla Roma: le società sono al lavoro per gli ultimi dettagli
In chiusura l’operazione tra il Liverpool e la Roma per il trasferimento di Kostas Tsimikas.
Dopo, come raccontato, i primi contatti di sabato 23 agosto, le società sono al lavoro sugli ultimi dettagli per poi organizzare il viaggio del classe 1996 verso la capitale.
L’esterno greco si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito secco.
Nell’ultima stagione con la maglia del Liverpool Tsimikas in tutte le competizioni ha collezionato 29 presenze.