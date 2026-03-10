Il giudice sportivo non fa sconti al giocatore del Sassuolo Primavera che ha strattonato l’arbitro nell’ultima partita

Come ci si poteva aspettare, arriva una punizione severissima per Troy Tomșa, giovanissimo giocatore della Primavera del Sassuolo protagonista di un episodio gravissimo nell’ultima partita contro il Napoli.

Il centrocampista classe 2007 ha aggredito fisicamente e verbalmente l’arbitro, strattonandolo e minacciandolo dopo essere stato espulso per doppia ammonizione.

La società stessa, dopo l’accaduto, aveva condannato il proprio tesserato, prendendo le distanze dal suo comportamento e annunciando imminenti provvedimenti disciplinari (qui il comunicato).

Non si sono fatti attendere i provvedimenti del giudice sportivo, che ha squalificato il giocatore fino alla fine del 2026.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota del giudice sportivo, contenente le motivazioni della squalifica: “SQUALIFICA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2026 E AMMONIZIONE CON DIFFIDA.

TOMSA Troy-Leo (Sassuolo): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); perché, al minuto 17° del secondo tempo, espulso per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all’esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il Direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo“.