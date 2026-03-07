Troy Tomșa strattona l’arbitro, il Sassuolo U20: “Episodi di questo tipo sono inaccettabili”

Viene espulso e strattona l’arbitro: il Sassuolo condanna il comportamento di Troy Tomșa

Nel corso di Napoli U20 e Sassuolo U20 di Primavera 1, verso l’ora di gioco, il mediano neroverde Troy Tomșa è stato espulso per aver commesso un fallo nella zona di centrocampo.

Il classe 2007 aveva ricevuto il primo cartellino giallo a fine primo tempo, e l’infrazione commessa nel secondo tempo gli è costata l’espulsione.

Al momento del rosso, Troy Tomșa ha preso per la maglia l’arbitro di gara. Il calciatore rumeno è stato allontanato dai calciatori presenti in campo, ma prima di rientrare negli spogliatoi ha strattonato anche un componente della panchina neroverde.

A seguito di questo episodio, avvenuto nella mattinata di sabato 7 marzo, il Sassuolo ha rilasciato un comunicato, condannando il comportamento del proprio calciatore.

Il comnunicato del Sassuolo

“L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente.

Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete“.