Cinque gol in due partite: Troy Parrott, l’eroe irlandese lanciato da Mou

I 4 giorni assurdi di Troy Parrott: dalla doppietta contro il Portogallo alla tripletta contro l’Ungheria.

In pochi se lo sarebbero aspettato, ma Troy Parrott non solo sta trascinando l’AZ Alkmaar in Eredivisie ma allo stesso tempo è riuscito a indossare i panni del leader anche nella sua Irlanda per portarla ai play-off dei Mondiali. Sono stati quattro giorni assurdi per l’attaccante irlandese: giovedì ha realizzato una doppietta decisiva contro il Portogallo, mentre contro l’Ungheria ha realizzato una tripletta che ha permesso all’Irlanda di andare agli spareggi superando proprio gli ungheresi al secondo posto in classifica. Particolarità? Il gol decisivo è arrivato al sesto minuto di recupero, un motivo in più per rendere Troy Parrott una sorta di eroe nazionale.

A 23 anni sta conquistando tutti a suon di gol decisivi. Scuola Tottenham, ma con gli Spurs non ha mai avuto spazio per imporsi e ha così scelto di accettare la proposta dell’AZ che lo sta valorizzando del tutto. Lanciato da Mourinho con alle spalle il numero 52, Parrott non segnava in nazionale da un anno e nel giro di pochi giorni ha realizzato cinque gol tutti decisivi. Cosa ci si poteva aspettare da uno che è cresciuto nel Belvedere, squadra in cui era passato anche Roy Keane?

Parrott è reduce dall’ottima stagione con l’Excelsior dove ha realizzato 17 gol in 29 partite, e non ci ha messo molto tempo a prendersi una maglia da titolare sotto la guida di Maarten Martens. Con l’AZ è a quota 6 gol in campionato, ma ciò che sorprende di questo ragazzo è la facilità con la quale riesce ad andare in gol e a essere sempre decisivo. Tutto qui? No, perché oltre alla doppietta e alla tripletta, Parrott lo scorso 14 settembre ha realizzato addirittura un poker nella vittoria per 9-1 contro l’Herenveen.

L’area scouting dell’AZ difficilmente sbaglia un colpo, e anche questa volta ci ha visto lungo sul potenziale dell’attaccante irlandese. Dopo un lungo girovagare per l’Inghilterra con le maglie di Millwall, Ipswich, MK Dons e Preston North End, Parrott sta finalmente mettendo in mostra il suo potenziale. Un mix di rapidità, forza fisica, e un fiuto del gol costato poco meno di 4 milioni di euro.

Ungheria-Irlanda, una partita folle decisa dai guizzi di Parrott

Ungheria-Irlanda è stata con ogni probabilità una delle partite più rocambolesche in questa fase di qualificazione. Agli ungheresi bastava un solo punto per accedere ai play-off, ma la fame dell’Irlanda abbinata alla freddezza di Troy Parrott non hanno lasciato scampo ai ragazzi di Marco Rossi. Il primo tempo ha visto l’Ungheria avanti 2-1 grazie ai gol di Lukacs e Varga, mentre Parrott è stato decisivo dagli undici metri.

La partita è entrata nel vivo all’80’, quando lo stesso Parrott, servito da Azaz, ha battuto Dibusz mandando il pallone in rete per il gol del pareggio. L’Irlanda ha iniziato a crederci e, dopo un paio di grandi interventi del portiere, è stato ancora Parrott, al 96’, a siglare il goal che è valso la tripletta e l’incredibile 2-3 finale. Una serata da protagonista e da trascinatore.

Az, Parrott (IMAGO)

Numeri alla Robbie Keane con l’Irlanda e…l’aeroporto in suo onore

I numeri di Troy Parrott con l’Irlanda sono molto significativi: è il quarto calciatore irlandese a segnare due o più gol in due gare consecutive (dopo Jimmy Dunne nel 1936, Robbie Keane nel 2013 e Callum Robinson nel 2021). È il primo irlandese a segnare una tripletta in trasferta ed è il primo a segnarne una in generale dopo Robbie Keane, primatista di presenze (146) e reti (68) coi The Boys in Green.

Un leader per certi versi inaspettato che con grande costanza è riuscito a conquistare un’intera nazione che gli ha addirittura intitolato l’aeroporto di Dublino, perlomeno su X. Chi lo avrebbe mai detto che Parrott sarebbe riuscito a compiere tutto questo? In pochi, ma adesso il suo obiettivo è sicuramente quello di continuare a trascinare l’AZ a suon di gol e prossimamente anche l’Irlanda per provare a centrare una qualificazione al Mondiale che manca dal lontano 2002.

