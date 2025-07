Pisa, Troilo resta un grande obiettivo. In attacco si spinge sempre per Simeone

Le ultime sui movimenti in entrata del Pisa: dalla trattativa per il difensore argentino a quella per l’attaccante del Napoli.

Il Pisa non si ferma. Dopo la conclusione della trattativa per Daniel Denoon il club nerazzurro vuole regalare ad Alberto Gilardino un altro difensore.

Il nome in questo senso è quello di Mariano Troilo, calciatore classe 2003 del Club Atletico Belgrano.

Il Pisa ha offerto 4 milioni mentre il club argentino ne chiede 6 più una percentuale.

Per l’attacco, invece, si continua a spingere per Simeone.